Пред мандатом отчитаться

Кандидаты на выборах в Госдуму от Удмуртии и других регионов по федеральным спискам трех партий показали свои доходы и имущество за 2025 год. Сведения опубликованы на портале ЦИК РФ. О своем благосостоянии отчитались глава Удмуртии Александр Бречалов, руководитель экспертного совета при ЦК КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко, гендиректор НКО «Новые горизонты» Юлия Анастасина и другие претенденты. По одномандатникам данных еще нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Единая Россия» представила сведения по трем кандидатам из Удмуртии, входящим в региональную группу. Первым в ней идет глава республики Александр Бречалов, который в 2025 году заработал 8,77 млн руб. Эта сумма сложилась из зарплаты и процентов по банковским вкладам. Относительно 2021 года его доход вырос почти вдвое. Общая сумма остатка на открытых счетах (их 12) — 813,5 тыс. руб. За это время господин Бречалов остался без автомобиля Volkswagen 7HC Multivan, который тогда находился в его собственности. В 2025 году у руководителя республики по нулям: какая-либо недвижимость, транспорт, акции или иные ценные бумаги не задекларированы.

Отметим, что в 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны.

Второй по списку проходит зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова, заработавшая 3,65 млн руб. за счет зарплаты и процентов по вкладам. У нее шесть банковских счетов, в остатке — 1,4 тыс. руб. Госпожа Ишматова владеет автомобилем Renault Logan 2007 года выпуска и половиной квартиры площадью 56 кв. м.

Другой вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов, проходящий по списку третьим, оказался чуть богаче: его доход за 2025 год составил 3,7 млн руб. Общая сумма остатка на открытых счетах (их 18) — 48,3 тыс. руб. В его собственности находится 17/20 доли земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м и жилого дома на 175,8 кв. м, а также квартира на 40,7 кв. м. Он владеет китайским внедорожником GWM Tank 2025 года выпуска (сейчас эта модель оценивается в 5,5-6,5 млн руб.), гидроциклом SEA-DOO RXP-X 260 и пятью прицепами.

КПРФ включила в региональную группу по Удмуртии и Пермскому краю среди прочих первого секретаря удмуртского рескома Ивана Гвоздака (третий в списке) и депутата Госсовета Удмуртии Юрия Балахонцева (пятый). Отметим, что они также выдвинуты по одномандатным округам.

Местные коммунисты заработали в 2025 году в несколько раз меньше, чем единороссы. Иван Гвоздак отчитался о доходах в 479,2 тыс. руб. Остаток на счетах — 724,8 тыс. руб. Он владеет двумя квартирами в Татарстане площадью 39,1 и 25,6 кв. м (доля 6/14), а также нежилым помещением в Удмуртии на 41,8 кв. м. В собственности первого секретаря кроссовер Hyundai Palisade 2021 года выпуска (3,5-5,2 млн руб.)

Депутат Госсовета Юрий Балахонцев, в свою очередь, получил 804,5 тыс. руб. доходов, 20 тыс. руб. — на остатке. Он владеет долей 1/2 на земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и на дом в республике на 103,9 кв. м. Кроме этого, у коммуниста в собственности находится квартира площадью 183,4 кв. м. Он задекларировал хэтчбек Suzuki SX4 2008 года выпуска.

Возглавляет региональную группу руководитель экспертного совета при ЦК партии, видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко. Он задекларировал доход в 2,49 млн руб. На остатке — 79,5 тыс. руб. В Саратовской области он владеет земельным участком площадью 813 кв. м и долей 3/100 жилого дома площадью 2,6 тыс. кв. м. Он ездит на автомобиле «ВАЗ 2107» 2005 года выпуска.

Отметим, что действующий депутат Госдумы от Удмуртии и Пермского края Мария Дробот на этих выборах включена в федеральный список КПРФ. За 2025 год она заработала почти 15 млн руб. Она владеет квартирой в Москве площадью 41,8 кв. м. Остаток на счетах (их 4) — 11,46 млн руб.

В региональную группу «Новых людей» по Удмуртии, Коми и Пермскому краю включено пять человек. Самым богатым среди них оказался член совета директоров металлургического завода в Тольятти «Акрон Холдинг» Станислав Дружинин. За год его доход составил 25,95 млн руб. Еще 13,68 млн лежит на шести его счетах. Он владеет квартирой в Москве на 163,5 кв. м, двумя садовыми участками по 12,5 кв. м и нежилым помещением на 62 кв. м.

Следом по уровню доходов идет гендиректор инженерной компании «Новые технологии» Алексей Овчинников с показателем 4,64 млн. руб. На девяти счетах лежит еще 1,28 млн руб. Он владеет двумя квартирами на 98,6 и 37,1 кв. м в Пермском крае. Там же у него есть доля 1/3 земельного участка на 3,5 тыс. кв. м.

Возглавляет региональную группу гендиректор некоммерческой организации «Новые горизонты» (базируется в Рязани) Юлия Анастасина. Ее доход в 2025 году составил 2,67 млн руб. Остаток по счетам — 671,4 тыс. руб. Имущества в собственности у нее нет.

Владислав Галичанин