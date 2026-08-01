Еще девять кандидатов—одномандатников в Госдуму зарегистрировали в Удмуртии

Избирком Удмуртии зарегистрировал еще девять кандидатов по Ижевскому (№39) и Удмуртскому (№38) одномандатным округам на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

К списку по округу №39 присоединились шесть одномандатников, в их числе — Антон Головков («Справедливая Россия»), Ия Боронина («Яблоко»), Юлия Садыкова («Родина»), Андрей Салтыков («Зеленые»), Станислав Шестаков («Новые люди») и Константин Бузанов («Партия пенсионеров»).

Еще трое вошли в список по округу №38 — Альберт Залялов («Справедливая Россия»), Юрий Мишкин («Коммунисты России») и Татьяна Журавлева («Новые люди»).

Всего зарегистрировано 13 из 15 выдвинутых в Удмуртии кандидатов—одномандатников. Незарегистрированными остались действующие депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Гарин и Андрей Исаев.

Напомним, ранее избирком зарегистрировал по одномандатным округам представителей ЛДПР Владимира Володоманова и Максима Тенсина, КПРФ — Ивана Гвоздака и Юрия Балахонцева.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии по федеральным спискам — в материале «Пред мандатом отчитаться».