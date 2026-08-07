ТПП предложила упростить банкротство селлеров из-за атак на склады Wildberries

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак БПЛА на склады Wildberries. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в объединении.

По словам собеседников, в ТПП считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. Их детали не уточняются.

Согласно законам, физлица и индивидуальные предприниматели несут полную имущественную ответственность, в том числе личным имуществом. Его могут использовать для погашения долгов. В ТПП опасаются, что селлеры, потерявшие товар не по своей вине, при наличии кредитов могут лишиться всех или большей части активов.

ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля. RWB начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров. Компания включила риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров. Меры поддержки предпринимателей также прорабатывает и Минэкономики.