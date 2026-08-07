ТПП предложила упростить банкротство селлеров из-за атак на склады Wildberries
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак БПЛА на склады Wildberries. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в объединении.
По словам собеседников, в ТПП считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. Их детали не уточняются.
Согласно законам, физлица и индивидуальные предприниматели несут полную имущественную ответственность, в том числе личным имуществом. Его могут использовать для погашения долгов. В ТПП опасаются, что селлеры, потерявшие товар не по своей вине, при наличии кредитов могут лишиться всех или большей части активов.
ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля. RWB начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров. Компания включила риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров. Меры поддержки предпринимателей также прорабатывает и Минэкономики.
В июле 2026 года Вооруженные силы Украины начали атаки беспилотниками на склады Wildberries, затронувшие сортировочные центры в Подмосковье, Ленинградской, Самарской, Тульской, Владимирской областях, Краснодарском крае и других регионах. 7 августа 2026 года под удар попал склад Wildberries в Екатеринбурге, где после атаки начался пожар, однако никто из 800 эвакуированных сотрудников не пострадал.
Wildberries инициировала собственные меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак, включая компенсации селлерам и перераспределение товарных потоков для сокращения сроков доставки. С 7 августа 2026 года сервис «Страхование заказов» распространяется на риски повреждения или утраты товаров из-за терактов и диверсий, включая удары БПЛА, с максимальной компенсацией 50 тысяч рублей за товар.
Параллельно Минэкономики России совместно с Минфином, ФНС и Центробанком прорабатывает меры поддержки предпринимателей, потерявших средства из-за ударов БПЛА. Кроме того, в июле 2026 года Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к властям с просьбой предоставить налоговые отсрочки на шесть месяцев для пострадавших продавцов.