В Новосибирске задержаны подозреваемые в работе на зарубежные мошеннические call-центры

Шестерых подозреваемых, работавших на зарубежные мошеннические call-центры, задержали в Новосибирске. Они входили в разные преступные группы и прибыли в столицу Сибири на работу вахтовым методом, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. В арендованных квартирах злоумышленники занимались установкой и обслуживанием сим-боксов, которые используют телефонные мошенники. Суммарный ущерб составил свыше 30 млн руб.

В поле зрения силовиков попали жители Новосибирской и Иркутской областей, республик Башкортостан и Чувашия, а также Москвы. Двух фигурантов расследования заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело расследуется по ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Правоохранители проверяют возможные связи злоумышленников со спецслужбами и террористическими организациями Украины.

Илья Николаев