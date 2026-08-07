ТАСС: Людмила Нарусова может сохранить пост сенатора от Тувы

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, который баллотируется на второй срок, представил в избирательную комиссию региона список своих кандидатов на пост члена Совета федерации. В него вошли три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Нарусова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Людмила Нарусова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В числе кандидатов, по данным ТАСС, действующий сенатор Людмила Нарусова, а также военнослужащий Сурен Бады и уполномоченный по правам человека в республике Александр Адыгбай. В избиркоме отказались отвечать на вопрос «Ъ-Сибирь» по телефону и не ответили на письменный запрос, источник в аппарате главы Тувы подтвердил информацию о кандидатах.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора от Тувы с 2016 года. В 2021 году ее полномочия были продлены.

Валерий Лавский