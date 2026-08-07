Беспилотная опасность введена в Свердловской области

В Свердловской области с 7:45 действует режим беспилотной опасности, сообщили в региональном МЧС. Необходимо пройти в укрытие, держаться подальше от окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил глава региона Денис Паслер. Работа мобильного интернета и связи может быть ограничена. Аналогичный режим ввели также в Пермском крае.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Накануне на Среднем Урале объявляли режим ракетной опасности в 11:45, сняли — в 13:47. Он также действовал в нескольких соседних регионах.

Ирина Пичурина