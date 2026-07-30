В Екатеринбурге склад Wildberries остановил прием товаров

Склад Wildberries в Екатеринбурге на ул. Перспективная на время перестал принимать товары от продавцов, передает «Ъ» со ссылкой на сообщение от руководства маркетплейса на портале для селлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Продавцов попросили не отменять поставки, поскольку работу склада собираются восстановить в ближайшее время. Причины приостановки приема товаров неизвестны.

Сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. 25 июля из логистического центра Wildberries эвакуировали всех работников — в районе склада очевидцы заметили столб дыма. Работа логистического центра была временно приостановлена. Сегодня утром объекты маркетплейса подверглись атакам беспилотников в Пензенской области и Удмуртии. На складах начались пожары.

Ирина Пичурина