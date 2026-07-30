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В Екатеринбурге склад Wildberries остановил прием товаров

Склад Wildberries в Екатеринбурге на ул. Перспективная на время перестал принимать товары от продавцов, передает «Ъ» со ссылкой на сообщение от руководства маркетплейса на портале для селлеров.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Продавцов попросили не отменять поставки, поскольку работу склада собираются восстановить в ближайшее время. Причины приостановки приема товаров неизвестны.

Сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. 25 июля из логистического центра Wildberries эвакуировали всех работников — в районе склада очевидцы заметили столб дыма. Работа логистического центра была временно приостановлена. Сегодня утром объекты маркетплейса подверглись атакам беспилотников в Пензенской области и Удмуртии. На складах начались пожары.

Ирина Пичурина

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