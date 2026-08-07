Энергия для новостроек

Накануне профессионального праздника строителей в «Россети Новосибирск» оценили динамику сотрудничества с компаниями отрасли. Взаимодействие с застройщиками остается одним из ключевых направлений деятельности энергетиков.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

За семь месяцев 2026 года к электросетям подключено 22 объекта жилищного строительства общей мощностью 11,9 МВт. При этом перспективы на будущее еще более масштабные: в отчетном периоде подписано 34 договора на технологическое присоединение новых жилых комплексов, что на треть превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Суммарная мощность по заключенным договорам достигла 23,1 МВт, увеличившись на 12 %.

Среди ключевых проектов – ЖК «Счастье в Кольцово», ЖК «Академия», ЖК «Расцветай на Красном» и еще ряд других известных жителям региона объектов. Один из последних подключенных объектов – 18этажный жилой дом «Мичурин» на улице Стофато в Новосибирске. Для надежного электроснабжения комплекса, включающего многоквартирный дом, помещения общественного назначения и подземную автостоянку, специалисты «Россети Новосибирск» построили двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, проложили почти 100 метров кабельных линий электропередачи и смонтировали два современных интеллектуальных комплекса учета электроэнергии. На реализацию проекта сетевая организация направила более 4 млн рублей. Благодаря работам, своевременно выполненным специалистами сетевой организации, в ближайшие месяцы сотни новоселов получат ключи от своих квартир.

Эффективное партнерство строителей и энергетиков – основа своевременного ввода жилья и развития городской инфраструктуры. «Россети Новосибирск» предлагают застройщикам комплексный подход: от предварительной оценки инженерной инфраструктуры площадки до синхронизации сроков работ и передачи электросетевых объектов на обслуживание. Компания активно развивает клиентские сервисы: обновлен личный кабинет, внедрен чатбот, интегрированы платежные инструменты. Подключение к единому порталу электросетевых услуг и к платформе «Госуслуги» позволило упростить подачу заявок – теперь строительные компании могут оформлять документы без повторной идентификации и избыточного пакета бумаг. Кроме того, доступны дополнительные услуги, включая аренду трансформаторных подстанций на этапе строительства.

Совместная работа энергетиков и строителей формирует не только новые жилые кварталы, но и полноценную комфортную среду: школы, детские сады, поликлиники, спортивные и реабилитационные центры – все то, что делает жизнь в новых микрорайонах удобной и безопасной.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»