При ударе хуситов по Саудовской Аравии пострадали 11 человек

Боевики из группировки «Ансар Аллах» обстреляли гражданские объекты в регионе Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, заявил представитель Коалиции по восстановлению легитимности в Йемене Турки аль-Малики. По его словам, пострадали 11 человек. Сообщение представителя опубликовано в соцсети X.

Среди пострадавших: семь граждан Саудовской Аравии, включая женщину и 4-летнего ребенка, получившего ожоги второй степени, два человека, приехавших из Египта, а также граждане Йемена и Пакистана. В коалиции обвинили хуситов в нарушении международного гуманитарного права.

Вчера вечером хуситы объявили о нанесении ударов по расположениям саудовских войск в Хадрамауте и Марибе на юге Йемена. По данным «Аль-Джазиры», при ударах погибли 30 военнослужащих, еще 15 были ранены. Официальные власти Йемена назвали удары повстанцев ответом на недавно проведенные операции правительственных войск. До этого хуситы вышли из режима прекращения огня с Саудовской Аравией и объявили о морской блокаде королевства.

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