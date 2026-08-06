Хуситы сообщили об атаках на саудовские силы и правительственные войска Йемена

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, объявили о нанесении мощных ударов по «расположениям саудовских войск» в Хадрамауте и Марибе на юге страны. По заявлениям повстанцев, для удара использовались беспилотники и ракеты. В результате погибли «сотни» военнослужащих противника.

Официальные власти Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, признали факт атаки, назвав ее ударами по подразделениям правительственных войск страны. Как заявили представители властей телеканалу «Аль-Джазира», в результате атак погибли 30 военнослужащих, 15 были ранены. При этом собеседники телеканала отметили, что количество жертв может вырасти. По словам йеменских властей, удары повстанцев стали ответом на недавно проведенные операции правительственных войск.

Удары повстанцев по количеству жертв стали самыми серьезными за многие годы, утверждают эксперты «Аль-Джазиры». Они напомнили, что в последнее время интенсивность боевых действий между хуситами и правительственными войсками заметно усилилась.

Как сообщал “Ъ”, ранее хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, после того как они официально вышли из режима прекращения огня с королевством. С тех пор они несколько раз атаковали суда, которые считали как-то связанными с Саудовской Аравией. Так, в среду они атаковали саудовский танкер Daisy в Аденском заливе.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану.