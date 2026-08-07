В NASA сообщили о подготовке энергосистемы МКС к будущему сведению с орбиты

Космонавты NASA подготовили один из каналов электроснабжения американского сегмента МКС для установки новых солнечных панелей IROSA. Они дадут дополнительную энергию, необходимую как для работы основных систем станции, так и для ее будущего безопасного сведения с орбиты, сообщила пресс-служба американского космического агентства.

Подготовкой энергосистемы занимались космонавты Джессика Меир и Анил Менон. Для этого они выходили в открытый космос и находились за бортом МКС шесть с половиной часов. Они вернулись в 22:00 по московскому времени. Для госпожи Меир это был уже шестой выход в открытый космос, для ее коллеги — первый, добавили в NASA.

Понижение орбиты МКС планируется начать в 2028 году, сообщали ранее в «Роскосмосе». Весь процесс займет около двух лет. Станцию сведут с орбиты из-за ее устаревания. Россия вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию. Ее первый модуль планируется отправить в космос в 2028 году.