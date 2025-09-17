Первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

«Сейчас решим по наклонению орбиты и приступим к его изготовлению»,— сказал он в эфире «Соловьев Live». К работам привлечены в том числе сотрудники РКК «Энергия».

Дмитрий Баканов также анонсировал запуск в России терминала спутниковой связи, аналогичного Starlink.

Работы по созданию Российской орбитальной станции начались в 2024 году. Изначально планировалось вывести первый модуль на орбиту в 2027 году. Всего проект предполагает запуск шести орбитальных модулей. Первые четыре будут выведены на орбиту до 2030 года, остальные два — с 2031-го по 2033 годы.

Запланированный объем финансирования проекта — 608,9 млрд руб. Станция будет использована как платформа для отработки космических технологий. Центр управления полетами Российской орбитальной станций будет находиться в новом офисе Роскосмоса — Национальном космическом центре в Москве.

