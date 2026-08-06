Министр транспорта ФРГ заявил об уязвимости немецких аэропортов для дронов
Несмотря на все усилия, полностью предотвратить проникновение дронов в воздушное пространство немецких аэропортов невозможно, заявил министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер. Он обсудил ситуацию с найденным в аэропорту Лейпцига беспилотником с министром обороны Александером Добриндтом.
«Те, кто хочет направить дроны в наше воздушное пространство, точно знают, как обойти защиту»,— сказал господин Бильгер в эфире телеканала Welt после разговора с главой военного ведомства. Инцидент в Лейпциге, по его словам, представлял серьезную опасность, поскольку дрон был начинен взрывчаткой.
Штеффен Бильгер отметил, что немецкие власти в последние годы предпринимали меры для защиты от беспилотников. Однако риски все равно сохраняются, поскольку технически беспилотники совершенствуются очень быстро.
Утром 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывным устройством. Он находился рядом с самолетом украинской авиакомпании «Антонов», который, по данным WDR, перевозил боеприпасы. В Минобороны инцидент назвали гибридной атакой.
В немецком аэропорту Лейпциг/Галле 6 августа 2026 года обезвредили взрывное устройство, найденное на беспилотнике. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал этот инцидент новым уровнем опасности, поскольку ранее дроны на территории аэропорта не были оснащены взрывчаткой. В ночь на 5 августа 2026 года аэропорт Лейпцига приостанавливал работу, а после инцидента власти начали поиск обломков второго БПЛА.
В момент происшествия, 4 августа 2026 года, в аэропорту Лейпциг/Галле не было транспортных самолетов Бундесвера, хотя он является важным логистическим узлом для военных нужд Германии. По данным немецких СМИ, беспилотник со взрывным устройством был найден рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы из Франции.
Ранее, в ноябре 2025 года, из-за инцидентов с дронами все аэропорты Бельгии были закрыты на два часа, что стало поводом для обсуждения активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО. При этом Министерство обороны ФРГ в июле 2026 года перенесло сроки создания флота боевых беспилотников, которые должны быть способны нести вооружение и системы РЭБ.