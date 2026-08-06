Министр транспорта ФРГ заявил об уязвимости немецких аэропортов для дронов

Несмотря на все усилия, полностью предотвратить проникновение дронов в воздушное пространство немецких аэропортов невозможно, заявил министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер. Он обсудил ситуацию с найденным в аэропорту Лейпцига беспилотником с министром обороны Александером Добриндтом.

«Те, кто хочет направить дроны в наше воздушное пространство, точно знают, как обойти защиту»,— сказал господин Бильгер в эфире телеканала Welt после разговора с главой военного ведомства. Инцидент в Лейпциге, по его словам, представлял серьезную опасность, поскольку дрон был начинен взрывчаткой.

Штеффен Бильгер отметил, что немецкие власти в последние годы предпринимали меры для защиты от беспилотников. Однако риски все равно сохраняются, поскольку технически беспилотники совершенствуются очень быстро.

Утром 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывным устройством. Он находился рядом с самолетом украинской авиакомпании «Антонов», который, по данным WDR, перевозил боеприпасы. В Минобороны инцидент назвали гибридной атакой.