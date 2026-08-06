Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

WDR: стоявший в аэропорту Лейпцига украинский самолет перевозил боеприпасы

В аэропорту Лейпциг/Галле в ФРГ в ночь на 5 августа был обнаружен беспилотник со взрывным устройством рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов». По данным телеканалов WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung, воздушное судно перевозило боеприпасы, которые доставили из Франции и планировали отправить дальше.

Следствие по делу проводит генеральная прокуратура Дрездена совместно с земельным ведомством по уголовным делам Саксонии. Также в расследование вовлечены подразделения по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал происшествие «гибридной атакой» нового уровня.

Министерство обороны Германии отметило, что в аэропорту в момент инцидента 4 августа не было транспортных самолетов Бундесвера. При этом аэропорт Лейпциг/Галле — это важный логистический узел для военных нужд страны.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд