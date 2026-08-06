Китайский спутник заснял падение ступени ракеты Falcon 9 на Луну

Спутник китайской компании ATmoto Technology Gande-101 запечатлел момент столкновения ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны. Он, как и телескоп в Чили, не обнаружил видимого шлейфа лунной пыли при падении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KARI / KASA / Handout / Reuters Фото: KARI / KASA / Handout / Reuters

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в поверхность Луны 5 августа на скорости 8700 км/ч. «Столкновение обломков верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны стало "незапланированным" …оно предоставило отличную возможность проверить рабочие характеристики системы контроля космической обстановки»,— заявили в ATmoto Technology (цитата по SCMP).

Падение подтвердили в NASA и Европейская южная обсерватория (ESO). Ученые также сообщили, что их телескоп зафиксировал спектральные линии газов натрия и лития после столкновения. Кроме того, по их словам, сразу после удара поднялся шлейф лунной пыли.