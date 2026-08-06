NASA и ESO подтвердили падение блока ракеты SpaceX на Луне

NASA и Европейская южная обсерватория (ESO) подтвердили падение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 на Луне. Ведомства заверили, что столкновение не принесет никаких негативных последствий для Земли и ее космического спутника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Falcon 9 запустили в космос в январе 2025 года. Ракета успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. Первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй ступени не хватило для этого горючего. Блок весил около 4 т и врезался в Луну со скоростью свыше 8,6 тыс. км/ч. По данным NASA, после столкновения на Луне остался кратер шириной около 18 м.

Столкновение части ракеты с Луной в NASA подтвердила исследовательница Келси Янг. На опубликованной в соцсети X видеозаписи она назвала падение непреднамеренным, однако отметила, что инцидент поможет ученым изучить подобные явления.

В ESO рассказали Reuters, что их телескоп обнаружил спектральные линии газа натрия и лития после удара. Как пояснил глава исследовательской группы ESO Карл Шмидт, натрий происходит из лунной почвы, а литий попал в выбросы из компонентов самой ракеты. «Это наблюдение прошло не идеально, и это очень приблизительный анализ, но я хотел побыстрее поделиться кое-чем, а подробнее об этих результатах мы сможем рассказать позже», — сказал господин Шмидт.