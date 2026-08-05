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Отработанная ступень ракеты SpaceX столкнулась с Луной

Отработанная вторая ступень ракеты SpaceX весом 4 т врезалась сегодня в лунную поверхность на скорости 8700 км/ч. Как сообщает The Guardian, это падение было ожидаемым, хотя и непреднамеренным. В результате него на Луне появился новый кратер диаметром 20–30 м.

Ракета Falcon 9 стартовала 15 января 2025 года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю. У второй ступени для возврата в атмосферу Земли или ухода на гелиоцентрическую орбиту не осталось горючего. Последние полтора года этот металлический объект размером с 5-этажный дом летал в космосе по хаотичной орбите, формировавшейся силами притяжения Земли, Луны и Солнца. Постепенно он оказался ближе к Луне, которая и «притянула» его к себе.

По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны, в районе кратера Эйнштейн. Кинетическая энергия от удара эквивалентна взрыву 3 т тротила. Поскольку падение было ожидаемым, оно внимательно изучалось учеными как через наземные телескопы, так и через орбитальные зонды, в том числе NASA. Как ожидается, последующий анализ лунного грунта, выброшенного при ударе из глубины, поможет лучше понять химический состав подповерхностных слоев спутника Земли.

Алена Миклашевская

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