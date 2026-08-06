UEFA оставил в силе бойкот турниров под эгидой FIFA
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил не отменять бойкот соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (FIFA). Заявление континентальной организации приводит Sky News.
«Все национальные ассоциации, входящие в состав UEFA, четко обозначили условия, связанные с неучастием в соревнованиях FIFA. Во-первых, предложения о продаже главных турниров должны быть отозваны. Во-вторых, должны быть даны гарантии, что подобные попытки изуродовать игры больше не будут предприняты. Эти условия не были соблюдены»,— сказано в сообщении. Также в UEFA отметили, что заявление об утрате доверия к президенту FIFA Джанни Инфантино «остается в силе».
Ранее FIFA заявила о намерении создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. UEFA выступил против этой инициативы. В организации заявили, что «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе».
После критики Инфантино отказался от идеи об учреждении FFE. Газета The Times сообщила, что крупнейшие континентальные структуры — UEFA, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться его скорейшей отставки. На фоне утраты доверия глава FIFA созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками организации.
В ходе встречи руководство FIFA выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки». В UEFA подчеркнули, что заявления о солидарности с президентом «ничего не меняют».
Подробнее об итогах встречи Инфантино с высшим руководством FIFA — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».
В июле 2026 года Международная федерация футбола (FIFA) объявила о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была контролировать коммерческую деятельность организации, связанную с ее основными турнирами, включая чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, возглавляемой Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Это предложение вызвало критику со стороны крупных региональных конфедераций, таких как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская конфедерация футбола (AFC), которые в сумме объединяют 136 национальных федераций.
Президент FIFA Джанни Инфантино отказался от идеи создания FFE 1 августа 2026 года «после широкой негативной реакции». Однако UEFA объявил о потере доверия к господину Инфантино как к главе FIFA, заявив, что «нынешнее руководство FIFA потеряло доверие не только UEFA, но и многих других членов футбольной семьи». В свою очередь, премьер-министр Великобритании Энди Бернем 31 июля 2026 года призвал Джанни Инфантино уйти в отставку, назвав предложение о продаже доли прав на проведение чемпионата мира «возмутительным» и указав, что «пост президента FIFA занимает неподходящий человек».
5 августа 2026 года Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высшим руководством FIFA в Марокко на фоне критики и потери влияния. В марте 2027 года в Марокко должны состояться выборы президента FIFA, на которых господин Инфантино будет баллотироваться на новый срок. После идеи о создании FFE английская, валлийская и сербская федерации отозвали письма в его поддержку.