UEFA оставил в силе бойкот турниров под эгидой FIFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил не отменять бойкот соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (FIFA). Заявление континентальной организации приводит Sky News.

«Все национальные ассоциации, входящие в состав UEFA, четко обозначили условия, связанные с неучастием в соревнованиях FIFA. Во-первых, предложения о продаже главных турниров должны быть отозваны. Во-вторых, должны быть даны гарантии, что подобные попытки изуродовать игры больше не будут предприняты. Эти условия не были соблюдены»,— сказано в сообщении. Также в UEFA отметили, что заявление об утрате доверия к президенту FIFA Джанни Инфантино «остается в силе».

Ранее FIFA заявила о намерении создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. UEFA выступил против этой инициативы. В организации заявили, что «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе».

После критики Инфантино отказался от идеи об учреждении FFE. Газета The Times сообщила, что крупнейшие континентальные структуры — UEFA, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться его скорейшей отставки. На фоне утраты доверия глава FIFA созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками организации.

В ходе встречи руководство FIFA выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки». В UEFA подчеркнули, что заявления о солидарности с президентом «ничего не меняют».

Подробнее об итогах встречи Инфантино с высшим руководством FIFA — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».

Арнольд Кабанов