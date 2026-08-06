Парламент Турции поддержал частичную амнистию для Рабочей партии Курдистана

Законопроект под названием «Укрепление национальной солидарности и социальной интеграции» поддержали 360 из 592 депутатов турецкого парламента, сообщило AFP. Он предусматривает частичную амнистию для бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. Хотя большинство депутатов его поддержали, законопроект еще должен пройти процедуру официального голосования.

Законопроект был предложен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что это должно «избавить Турцию от террористической угрозы и укрепить национальное единство». Он предусматривает, что бойцы РПК смогут вернуться к обычной жизни и не понесут наказания за свою деятельность в организации при условии, что партия прекратит существование и передаст все оружие правительству. Из амнистии исключены те, кто совершал «преднамеренные убийства», а также «преступления, за которые положено пожизненное заключение, до 1 июня 2005 года».

РПК с конца 1970-х годов вела вооруженную борьбу с турецким правительством сначала за независимость, а затем за автономию Курдистана. В феврале 2025 года основатель партии Абдулла Оджалан, находящийся в тюрьме в Турции, призвал соратников распустить партию и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями. В мае того же года съезд РПК принял решение о ее роспуске, позже она объявила о выводе своих сил из Турции.

Яна Рождественская