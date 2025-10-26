Рабочая партия Курдистана объявила о выводе своих сил из Турции

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической в Турции, начала выведение своих формирований с территории республики. Об этом сообщила сама партия и подтвердил в соцсети X официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

По словам господина Челика, шаг РПК и объявление о новых мерах в процессе разоружения свидетельствуют о прогрессе на пути к Турции без терроризма. Он отметил, что ликвидация элементов РПК внутри страны, а также ее вооруженных и нелегальных структур в регионе, особенно в Ираке и Сирии, вместе с дальнейшим разоружением являются основными условиями освобождения Турции от терроризма.

Как заявили в РПК, решение принято с одобрения лидера партии Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции. Заявление было зачитано в иракском регионе Кандиль, где базируются боевики, передает Reuters. По их оценке, присутствие вооруженных формирований на турецкой территории может привести к провокациям и конфликтам. Партия подчеркнула, что эта мера — шаг к свободной, демократической и братской жизни.

В мае на съезде РПК было принято решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего вооруженного противостояния с турецкими властями. В феврале 2025 года господин Оджалан призвал все структуры организации сложить оружие и завершить конфликт с Анкарой. Первая группа боевиков уже сдала оружие 11 июля в иракском Курдистане, а турецкие власти рассчитывают завершить процесс разоружения к концу 2025 года.