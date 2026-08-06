Убыточные ягодки

Как узнал «Ъ-Удмуртия», более 100 местных продавцов столкнулись с потерями из-за атаки БПЛА по складу Wildberries в Сарапуле. Совокупный ущерб селлеров только из Удмуртии составляет до 200 млн руб. С учетом складов в других регионах и предпринимателей из остальных субъектов РФ потери могут быть кратно больше. Республика в качестве меры поддержки предложила селлерам софинансировать расходы на доставку и хранение товаров. Ущерб RWB по логистическому центру в Удмуртии еще подсчитывается. Эксперты допускают рост числа банкротств селлеров. Юристы отмечают, что прецедентов взыскания компенсаций с Wildberries еще нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Более 100 местных селлеров потеряли товар в результате пожара на складе Wildberries в Сарапуле, начавшемся из-за атаки беспилотников ВСУ утром 30 июля. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Речь идет только о продавцах из Удмуртии, которых затронет региональная мера поддержки — софинансирование расходов на доставку и хранение продукции. Понесенные расходы при этом не покрываются. О новом инструменте для селлеров Корпорация развития Удмуртии объявила вечером 5 августа, идет сбор заявлений.

Совокупный ущерб продавцов из Удмуртии из-за атаки на склад в Сарапуле не озвучивался. По данным источника «Ъ-Удмуртия», он составляет до 200 млн руб. В целом по всем складам Wildberries в России потери селлеров из республики могут быть кратно больше.

Член комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) Удмуртии Елена Бывальцева рассказала «Ъ-Удмуртия», что убытки местных предпринимателей разнятся — от 2 до 10 млн руб. в среднем по 15 селлерам, от лица которых готовится обращение к бизнес-омбудсмену в Удмуртии Олегу Овчинникову.

Ущерб Wildberries по логистическому центру в Сарапуле еще не подсчитан, рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной компании RWB. После первой атаки на склады в Электростали и Котовске основательница маркетплейса Татьяна Ким отмечала, что оценка ущерба только по этим объектам займет до 30 дней. Ранее «Ъ» писал, что потери RWB по указанным складам могут доходить до 35,8 млрд руб. С учетом товаров селлеров — до 100 млрд руб.

С 18 июля склады Wildberries подвергаются атакам беспилотников. Известно об атаках по логистическим центрам как минимум в 10 регионах РФ, среди них — Московская, Ленинградская и Свердловская области, Краснодарский край, Удмуртия. Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. В общей сложности у компании 209 логистических объектов на 5,6 млн кв. м. Площадь склада в Сарапуле составляет 53 тыс. кв. м.

Владелец бренда одежды DaryaKorobey Дарья Коробейникова рассказала «Ъ-Удмуртия», что потеряла товар на 2,3 млн руб. в результате атак по всем складам. «Он бы продался осенью. Я потеряла около 8-10 млн руб. (выручки)»,— добавила она. Дарья Коробейникова воспользовалась кредитными каникулами на три месяца от банка Wildberries. Полностью сгорела линейка ветровок бренда «ТиДиРи», рассказала «Ъ-Удмуртия» основательница компании Зульфия Захваткина. Ее планировалось реализовать в августе. Собственных средств на новое производство, указала госпожа Захваткина, в распоряжении нет. Она взяла кредит на закупку нового товара. «Никакая компенсация, кроме как денежная, нам не поможет»,— отметила она.

В RWB рассказали «Ъ-Удмуртия», что «несмотря на отсутствие формальных обязательств» произвели выплаты селлерам за поврежденные товары. Первый транш был начислен более чем 88 тыс. предпринимателей. Второй этап выплат затронул 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Некоторые мелкие селлеры из Удмуртии, рассказала Зульфия Захваткина, получили по 3-5 тыс. руб. По словам госпожи Бывальцевой, ряду предпринимателей начислили по 10-30 тыс. руб. Также на рекламный счет поступили промо-бонусы. Елена Бывальцева считает, что происходящее приведет к росту числа банкротств среди селлеров.

Среди других мер поддержки, озвученных RWB, — отсрочка по кредитам и займам от банка Wildberries, отмена платы за обслуживание счетов и рублевые переводы, снижение стоимости отгрузки товаров в ПВЗ. Ранее компания направила более 40 млн руб. для выплат пострадавшим работникам и семьям погибших из расчета 1 и 2 млн руб. на человека соответственно.

Юристы рассказали «Ъ-Удмуртия» о росте числа обращений от селлеров. «В первую неделю после 18 июля обращений было единицы. Вопросы были связаны с новой офертой и правилами форс-мажора,— говорит руководитель коллегии адвокатов “Шериев и партнеры” Ахмед Шериев.— В настоящее время селлеры обращаются с вопросами о возможности истребования убытков с маркетплейса, а также жалуются на отсутствие функции возврата товаров со складов».

По словам собеседников, новому пункту оферты маркетплейса о признании атаки БПЛА «форс-мажором» много внимания уделять не стоит.

«Пункт о “форс-мажоре” был в оферте Wildberries всегда. Просто не было конкретизации»,— уточнил основатель юридического агентства «Клевцов и Партнеры» Максим Клевцов. Даже в отсутствие пункта о налетах беспилотников, добавил юрист, суды с высокой вероятностью относили бы атаки БПЛА к форс-мажорным ситуациям.

«О перспективах возможного взыскания компенсаций с Wildberries пока говорить рано,— указывает Ахмед Шериев.— Судебных прецедентов еще нет. Важно, чем завершится официальное расследование инцидента и результаты проверок МЧС. Здесь необходимо установление причинно-следственной связи между действиями/бездействиями компании и наступившими последствиями. Имел ли возможность Wildberries избежать уничтожения товаров на складах в результате пожаров. А обо всем этом будут свидетельствовать материалы следствия и акты МЧС».

Владислав Галичанин, Евгений Щепелев