МИД России: Москва не получала от Киева предложений по возобновлению диалога

Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев во время брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел России Фото: Министерство иностранных дел России

«Надо сказать, что когда контакты эти осуществлялись в конце прошлого года в Стамбуле, то Украина в одностороннем порядке вышла из этих дискуссий, покинув стамбульский формат и никаким образом свои действия не пояснив. Собственно, вброс на эту тему, на тему каких-то новых контактов комментировать, наверное, было бы бессмысленно», — заявил господин Фадеев (цитата по ТАСС).

Дипломат отметил, что Россия будет приветствовать любые инициативы по дипломатическому решению конфликта вокруг Украины. Однако они должны учитывать законные интересы России, в том числе в области безопасности.

Последние переговоры России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. После, по данным российского МИДа, Украина не проявляла инициативы к возобновлению диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил об открытости РФ к продолжению переговорного процесса.

О готовности содействовать диалогу России и Украины заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Турция также уведомила стороны о своем согласии организовать новый раунд переговоров по мирному урегулированию.