В МИД РФ прокомментировали решение Франции выдворить бывшую главу бюро RT

Решение властей Франции о выдворении бывшей главы RT France Ксении Федоровой в МИД России считают «актом расправы». Об этом журналистам на брифинге сказал замдиректора департамента информации и печати министерства Алексей Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Федорова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Ксения Федорова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Высылка Ксении Федоровой как акт расправы над строптивым журналистом для нас не стала неожиданностью, поскольку мы давно наблюдаем за действиями руководства Франции, которое маниакально приплетает русский след ко всем проблемам в стране»,— сказал господин Фадеев (цитата по ТАСС).

Префектура парижской полиции предписала Ксении Федоровой покинуть Францию 29 июля. По версии французской стороны, журналистка распространяла дезинформацию. В постановлении полиции отмечается, что поведение журналистки «наносит ущерб основополагающим интересам государства» и подрывает «доверие граждан Европейского союза и, в частности, французских граждан к своим институтам». Госпожа Федорова подала жалобу на такое решение МВД Франции, однако суд ее отклонил.

Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. Евросоюз запретил вещание Russia Today и ее «дочек» в феврале 2022 года. Около года спустя власти Франции заблокировали счета RT France, и бюро закрылось. Сейчас журналистка участвует в эфирах новостного телеканала CNews как обозреватель.