Бывшего руководителя бюро RT намерены выслать из Франции
Префектура парижской полиции издала предписание покинуть Францию российской журналистке, бывшему руководителю бюро RT Ксении Федоровой. Об этом пишет Liberation со ссылкой на источник.
Ксения Федорова (в центре слева)
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Ее поведение подрывает фундаментальные интересы государства, ее присутствие на французской земле представляет собой особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку»,— сообщает издание.
По версии французской стороны, «распространяя свои нарративы, Ксения Федорова выступает в качестве канала для дезинформационных кампаний, организованных российскими властями». Также журналистку обвинили в попытках манипулирования общественным мнением и «подрыве доверия европейских граждан, в частности, французских граждан, к своим институтам». Как пишет газета Liberation, копию документа передали адвокату российской журналистки.
Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. В 2022 году французский медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала из-за жалоб местных ассоциаций на неточности в освещении некоторых тем. Спустя год журналистка сообщила о закрытии бюро канала RT во Франции из-за блокировки счетов. Сейчас она участвует в эфирах новостного телеканала CNews в качестве обозревателя.
Решение французских властей о высылке российской журналистки Ксении Федоровой, обвиняемой в дезинформации, вписывается в общую тенденцию обострения отношений между Францией и Россией. Ранее Франция неоднократно высылала российских дипломатов, ссылаясь на их деятельность, противоречащую интересам безопасности страны. Подобные действия вызывали ответные меры со стороны России, включая высылку французских дипломатов и журналистов.
В целом, вопросы работы российских медиапроектов, таких как RT, в европейских странах неоднократно становились предметом споров. Например, ЕС запретил работу RT France в марте 2022 года из-за «систематической дезинформации» о ситуации в Украине, а счета телеканала были заморожены. Европейские страны, включая Германию и Францию, также выражали обеспокоенность по поводу распространения «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС», рассматривая это как угрозу своим интересам.