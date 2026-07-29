Бывшего руководителя бюро RT намерены выслать из Франции

Префектура парижской полиции издала предписание покинуть Францию российской журналистке, бывшему руководителю бюро RT Ксении Федоровой. Об этом пишет Liberation со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Федорова (в центре слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Ксения Федорова (в центре слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Ее поведение подрывает фундаментальные интересы государства, ее присутствие на французской земле представляет собой особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку»,— сообщает издание.

По версии французской стороны, «распространяя свои нарративы, Ксения Федорова выступает в качестве канала для дезинформационных кампаний, организованных российскими властями». Также журналистку обвинили в попытках манипулирования общественным мнением и «подрыве доверия европейских граждан, в частности, французских граждан, к своим институтам». Как пишет газета Liberation, копию документа передали адвокату российской журналистки.

Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. В 2022 году французский медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала из-за жалоб местных ассоциаций на неточности в освещении некоторых тем. Спустя год журналистка сообщила о закрытии бюро канала RT во Франции из-за блокировки счетов. Сейчас она участвует в эфирах новостного телеканала CNews в качестве обозревателя.