Суд во Франции отклонил жалобу на выдворение бывшей главы бюро RT

Административный суд Парижа отклонил жалобу бывшего руководителя бюро RT Ксении Федоровой на постановление МВД Франции о ее высылке. Она не смогла доказать, что распоряжение министерства повлечет за собой «серьезные личные последствия», сообщает AFP.

Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. В 2022 году французский медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала из-за жалоб местных ассоциаций на неточности в освещении некоторых тем. В январе 2023-го она сообщила о закрытии бюро канала RT во Франции из-за блокировки счетов. На прошлой неделе префектура парижской полиции предписала госпоже Федоровой покинуть Францию. По версии французской стороны, она распространяла дезинформацию.