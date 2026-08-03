Суд во Франции отклонил жалобу на выдворение бывшей главы бюро RT
Административный суд Парижа отклонил жалобу бывшего руководителя бюро RT Ксении Федоровой на постановление МВД Франции о ее высылке. Она не смогла доказать, что распоряжение министерства повлечет за собой «серьезные личные последствия», сообщает AFP.
Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. В 2022 году французский медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала из-за жалоб местных ассоциаций на неточности в освещении некоторых тем. В январе 2023-го она сообщила о закрытии бюро канала RT во Франции из-за блокировки счетов. На прошлой неделе префектура парижской полиции предписала госпоже Федоровой покинуть Францию. По версии французской стороны, она распространяла дезинформацию.
Решение Административного суда Парижа об отклонении жалобы бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой на постановление МВД Франции о её высылке является частью более широкой серии событий, связанных с деятельностью RT France. В 2022 году французский медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT France из-за жалоб на неточности в освещении тем. В марте 2022 года ЕС запретил вещание RT France из-за «систематической дезинформации» относительно военной операции России и Украины, введя ограничения в рамках санкций. Телеканал пытался оспорить это решение, но Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил запрет в силе.
В январе 2023 года Ксения Федорова сообщила о закрытии бюро RT France из-за блокировки счетов по распоряжению французских властей, что стало результатом девятого пакета санкций ЕС против России. МИД России пообещал принять ответные меры в отношении французских СМИ, работающих в РФ. Префектура парижской полиции, предписавшая госпоже Федоровой покинуть Францию, также обвинила её в распространении дезинформации и попытках манипулирования общественным мнением, что, по их мнению, подрывает доверие граждан к институтам. Ранее французские суды уже рассматривали дела о высылке и наложении штрафов, а также об оправдании блогеров, распространявших спорную информацию.