В Молдавии допустили веерные отключения для снижения энергопотребления

Молдавские власти рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии, чтобы снизить ее потребление из-за дефицита в регионе. Об этом рассказал премьер-министр республики Василе Тофан на пресс-конференции.

«Возможно наше послание дойдет до людей тогда, когда у нас начнутся первые веерные отключения. Это трудное решение, а есть определенные голоса, которые говорят, что это была бы правильная мера»,— отметил господин Тофан (цитата по Unimedia).

Господин Тофан назвал возможную меру «управляемым блэкаутом». Премьер также выразил сожаление, что Молдавии не удается снизить потребление электроэнергии.

1 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» будет отключена из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Станция вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране. Из-за жары в Европе уровень воды в реке снизился до рекордно низких отметок. В Молдавии объявили режим тревоги в энергетике из-за перебоев в поставке нефтепродуктов по реке.

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