В Молдавии допустили веерные отключения для снижения энергопотребления
Молдавские власти рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии, чтобы снизить ее потребление из-за дефицита в регионе. Об этом рассказал премьер-министр республики Василе Тофан на пресс-конференции.
«Возможно наше послание дойдет до людей тогда, когда у нас начнутся первые веерные отключения. Это трудное решение, а есть определенные голоса, которые говорят, что это была бы правильная мера»,— отметил господин Тофан (цитата по Unimedia).
Господин Тофан назвал возможную меру «управляемым блэкаутом». Премьер также выразил сожаление, что Молдавии не удается снизить потребление электроэнергии.
1 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» будет отключена из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Станция вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране. Из-за жары в Европе уровень воды в реке снизился до рекордно низких отметок. В Молдавии объявили режим тревоги в энергетике из-за перебоев в поставке нефтепродуктов по реке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Восточная Европа экономит электричество».
Проблемы с энергоснабжением в Восточной Европе усиливаются из-за рекордного обмеления Дуная, что затрагивает как Молдавию, так и Венгрию. 2 августа 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная в стране АЭС «Пакш» будет отключена из-за низкого уровня воды в Дунае, впервые за 44 года. Власти Венгрии попросили граждан экономить электричество и ввели ограничения на судоходство.
В Молдавии правительство уже 28 июля 2026 года ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах из-за дефицита топлива и низкого уровня воды в Днестре. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан объяснил дефицит топлива снижением уровня воды в Дунае, что препятствует водным поставкам. Ранее, в марте 2026 года, Молдавия уже вводила режим ЧП в энергетике из-за повреждения линии электропередачи, проходящей через Украину.