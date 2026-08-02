Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Восточная Европа экономит электричество

С чем связаны проблемы в некоторых странах региона

В странах Восточной Европы опасаются перебоев со светом и судоходством. Всему виной — рекордное обмеление Дуная. Так, единственную атомную электростанцию в Венгрии полностью остановят впервые за 44 года. Из-за низкого уровня воды в реке охлаждать АЭС «Пакш» дальше невозможно.

Фото: Marton Monus / Reuters

Фото: Marton Monus / Reuters

Всего на станцию приходится около половины всей энергии, которую вырабатывают в стране, пишет Reuters. Премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрию ждут «самые критические пять дней». Аномально жаркая погода держится уже неделю, власти просят экономить электричество, рассказал главный редактор портала Moszkvater Габор Штир:

«Все четыре блока АЭС останавливают приблизительно на неделю. У нас почти 40 градусов, и еще минимум несколько дней будет столько же. Уровень воды в Дунае низкий — 23 см. Проблема отчасти связана с тем, что правительства боятся строить дамбы. Сейчас в Венгрии введены ограничения по судоходству, возможны перебои со светом в некоторых городах, в том же Будапеште. Если возможно, мы не используем или меньше используем всё, что потребляет электроэнергию».

Лесные пожары на юго-западе Европы пока не удается остановить: реакция мировых СМИ

Тем временем в Сербии на поверхность показались обломки немецких кораблей времен Второй мировой войны. Работы по их извлечению могут привести к задержкам судоходства. Белграду может потребоваться до €5 млн, чтобы устранить проблему, пишет Telegraph. Из-за обмеления Дуная также снизилась мощность сербских электростанций, отметил корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев:

«Уровень Дуная близок к отметке, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что 3 августа этот уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. На востоке Сербии из воды показались остатки кораблей Третьего рейха, которые были затоплены в 1944 году во время отступления немецкой армии из тогдашней Югославии. В этом месте Дунай не настолько широкий. Всё это создает проблему.

Еврожара-2026

Судоходство, по подсчетам, сейчас функционирует только на четверть. Негативные последствия можно перечислять еще долго. Сербия переживает падение уровня электроэнергии. Страна срочно ее импортировала, и это пока покрывает резко возросшие потребности из-за снижения производства электроэнергии на самих реках. Главные электростанции в Сербии "Джердап-1" и "Джердап-2" функционируют в сокращенном объеме».

Проблемы наблюдаются и в других странах Восточной Европы. В Румынии ввели режим повышенной готовности, власти призвали экономить электричество. В соседней Молдавии сообщили о возможных перебоях в поставках нефтепродуктов по реке.

Фотогалерея

Как Европа переживает засушливое лето. Фотогалерея

Предыдущая фотография
Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

Следующая фотография
1 / 25

Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

Смотреть

Никита Путятин

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд