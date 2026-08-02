Восточная Европа экономит электричество
С чем связаны проблемы в некоторых странах региона
В странах Восточной Европы опасаются перебоев со светом и судоходством. Всему виной — рекордное обмеление Дуная. Так, единственную атомную электростанцию в Венгрии полностью остановят впервые за 44 года. Из-за низкого уровня воды в реке охлаждать АЭС «Пакш» дальше невозможно.
Фото: Marton Monus / Reuters
Всего на станцию приходится около половины всей энергии, которую вырабатывают в стране, пишет Reuters. Премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрию ждут «самые критические пять дней». Аномально жаркая погода держится уже неделю, власти просят экономить электричество, рассказал главный редактор портала Moszkvater Габор Штир:
«Все четыре блока АЭС останавливают приблизительно на неделю. У нас почти 40 градусов, и еще минимум несколько дней будет столько же. Уровень воды в Дунае низкий — 23 см. Проблема отчасти связана с тем, что правительства боятся строить дамбы. Сейчас в Венгрии введены ограничения по судоходству, возможны перебои со светом в некоторых городах, в том же Будапеште. Если возможно, мы не используем или меньше используем всё, что потребляет электроэнергию».
Тем временем в Сербии на поверхность показались обломки немецких кораблей времен Второй мировой войны. Работы по их извлечению могут привести к задержкам судоходства. Белграду может потребоваться до €5 млн, чтобы устранить проблему, пишет Telegraph. Из-за обмеления Дуная также снизилась мощность сербских электростанций, отметил корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев:
«Уровень Дуная близок к отметке, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что 3 августа этот уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. На востоке Сербии из воды показались остатки кораблей Третьего рейха, которые были затоплены в 1944 году во время отступления немецкой армии из тогдашней Югославии. В этом месте Дунай не настолько широкий. Всё это создает проблему.
Судоходство, по подсчетам, сейчас функционирует только на четверть. Негативные последствия можно перечислять еще долго. Сербия переживает падение уровня электроэнергии. Страна срочно ее импортировала, и это пока покрывает резко возросшие потребности из-за снижения производства электроэнергии на самих реках. Главные электростанции в Сербии "Джердап-1" и "Джердап-2" функционируют в сокращенном объеме».
Проблемы наблюдаются и в других странах Восточной Европы. В Румынии ввели режим повышенной готовности, власти призвали экономить электричество. В соседней Молдавии сообщили о возможных перебоях в поставках нефтепродуктов по реке.