Восточная Европа экономит электричество

В странах Восточной Европы опасаются перебоев со светом и судоходством. Всему виной — рекордное обмеление Дуная. Так, единственную атомную электростанцию в Венгрии полностью остановят впервые за 44 года. Из-за низкого уровня воды в реке охлаждать АЭС «Пакш» дальше невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Всего на станцию приходится около половины всей энергии, которую вырабатывают в стране, пишет Reuters. Премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрию ждут «самые критические пять дней». Аномально жаркая погода держится уже неделю, власти просят экономить электричество, рассказал главный редактор портала Moszkvater Габор Штир:

«Все четыре блока АЭС останавливают приблизительно на неделю. У нас почти 40 градусов, и еще минимум несколько дней будет столько же. Уровень воды в Дунае низкий — 23 см. Проблема отчасти связана с тем, что правительства боятся строить дамбы. Сейчас в Венгрии введены ограничения по судоходству, возможны перебои со светом в некоторых городах, в том же Будапеште. Если возможно, мы не используем или меньше используем всё, что потребляет электроэнергию».

Тем временем в Сербии на поверхность показались обломки немецких кораблей времен Второй мировой войны. Работы по их извлечению могут привести к задержкам судоходства. Белграду может потребоваться до €5 млн, чтобы устранить проблему, пишет Telegraph. Из-за обмеления Дуная также снизилась мощность сербских электростанций, отметил корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев:

«Уровень Дуная близок к отметке, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что 3 августа этот уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. На востоке Сербии из воды показались остатки кораблей Третьего рейха, которые были затоплены в 1944 году во время отступления немецкой армии из тогдашней Югославии. В этом месте Дунай не настолько широкий. Всё это создает проблему.

Судоходство, по подсчетам, сейчас функционирует только на четверть. Негативные последствия можно перечислять еще долго. Сербия переживает падение уровня электроэнергии. Страна срочно ее импортировала, и это пока покрывает резко возросшие потребности из-за снижения производства электроэнергии на самих реках. Главные электростанции в Сербии "Джердап-1" и "Джердап-2" функционируют в сокращенном объеме».

Проблемы наблюдаются и в других странах Восточной Европы. В Румынии ввели режим повышенной готовности, власти призвали экономить электричество. В соседней Молдавии сообщили о возможных перебоях в поставках нефтепродуктов по реке.

Фотогалерея Как Европа переживает засушливое лето. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Косуля перебегает поле, Аллон, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания Фото: Guillermo Martinez / Reuters Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды Фото: Bart Biesemans / Reuters Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция Фото: Caroline Blumberg / AP Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания Фото: Ana Beltran / Reuters Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Обмелевший Рейн, Германия Фото: Michael Probst / AP Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния Фото: Nicolae Dumitrache / AP Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Лесной пожар в Жиронде, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP Следующая фотография 1 / 25 Косуля перебегает поле, Аллон, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания Фото: Guillermo Martinez / Reuters Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды Фото: Bart Biesemans / Reuters Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция Фото: Caroline Blumberg / AP Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания Фото: Ana Beltran / Reuters Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Обмелевший Рейн, Германия Фото: Michael Probst / AP Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния Фото: Nicolae Dumitrache / AP Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция Фото: Manon Cruz / Reuters Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Лесной пожар в Жиронде, Франция Фото: Stephane Mahe / Reuters Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP Смотреть

Никита Путятин