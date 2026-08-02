Венгерскую АЭС «Пакш» отключат из-за понижения уровня воды в Дунае

АЭС «Пакш» будет отключена 2 августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Атомная станция вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране.

Господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что с 1:30 по местному времени (2:30 мск) АЭС снизит мощность и будет вырабатывать только 240 МВт в сутки. Позднее атомная станция будет полностью остановлена — впервые за 44 года.

АЭС «Пакш» рассчитана на выработку 2000 МВт ежедневно.

Из-за продолжительной жары в Европе уровень воды в Дунае снизился до рекордно низких отметок. Власти Сербии сообщали о проблемах с судоходством, а правительство Молдавии объявило режим тревоги в энергетике из-за перебоя в поставках нефтепродуктов по реке.