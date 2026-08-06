В водоканале Тюмени извинились за угрозу сотрудницы отключить горожанам воду

Гендиректор тюменского водоканала Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы пресс-службы предприятия, которая пригрозила перекрыть горожанам воду. По ее словам, это заявление не отражает позицию всей компании.

До этого в соцсетях распространилось видео главы пресс-службы тюменского водоканала Ирины Айдановой, в котором она упрекала жителей города за «борьбу с водоканалом». Так она ответила на жалобы людей, чье водоснабжение обеспечивает Метелевский водозабор. Он очищает воду из вышедшей из берегов реки Туры. Женщина предложила тюменцам «пофантазировать» о том, что будет, если водозабор прекратит работу. В таком случае, уточнила она, около 40% города останутся без воды.

«Вчера в социальных сетях разошлось видео с комментарием нашей сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалом. Она, конечно, не права. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией тюменского водоканала»,— написала госпожа Сарбаева в «Максе».

С середины июля жители Тюмени страдают из-за ситуации с водой. В этот период в регионе начались паводки, из берегов вышла река Тура. Те жители, чье водоснабжение обеспечивает Метелевский водозабор, начали жаловаться на неприятный запах и привкус воды из-под крана. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что в реку из-за половодья попало большое количество органических соединений. Он отметил, что водопроводная вода в Тюмени безопасна по санитарным нормам.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело из-за качества водопроводной воды. 27 июля в управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Тюмени коммунальные службы начали дополнительно хлорировать водопроводную воду.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени».