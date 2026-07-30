Губернатор Моор объяснил появление неприятного привкуса у воды в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона после многочисленных жалоб по поводу запаха и привкуса водопроводной воды в региональной столице. По его словам, с мая по июль в бассейне реки Туры выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей и болот в реку большое количество органических соединений. Глава региона рассказал о решениях, принятых местными властями для разрешения ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В те части города Тюмени и Тюменского округа, в которые поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы», — сообщил губернатор.

При этом в северной части города развернут сеть из 15 временных колонок для набора чистой водопроводной воды. Александр Моор добавил, что водопроводная вода в Тюмени безопасна по санитарным нормам, поскольку очищается на городских водозаборах. Однако пить ее «все равно хочется без запаха и привкуса».

На прошлой неделе СКР возбудил уголовное дело из-за качества водопроводной воды в регионе. 27 июля в управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Тюмени коммунальные службы начали дополнительно хлорировать водопроводную воду. В ведомстве сообщили, что с 16 июля ежедневно проводится отбор проб «в связи с ухудшением качества воды в реке».

Подробнее — в материале «Ъ» «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени».