Суд ужесточил приговор создателям ячейки запрещенной религиозной организации в Омске

Омский областной суд усилил наказание организаторам местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Леониду Пыжову и Сергею Рыгаеву. В апреле Кировский райсуд дал им соответственно 3,5 и 3 года принудительных работ с удержанием 15% жалования в доход государства, облсуд назначил каждому шесть лет лишения свободы. После оглашения решения обвиняемых взяли под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, которые приводит суд, с 7 сентября 2022 года по 10 мая 2023 года обвиняемые организовали в городе деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) «Омск».

Они проводили регулярные собрания единоверцев с использованием видеоконференций в приложении «Zoom», определяли тематику выступлений, координировали действия участников.

Илья Николаев