В Омске осудили двух членов экстремистского религиозного объединения

Кировский райсуд Омска вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу об организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Подсудимым назначили 3 и 3,5 года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, сообщает облпрокуратура.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что, согласно версии следствия, с сентября 2022 года по май 2023-го фигуранты дела организовали на территории Омска деятельность местной ячейки, которая входила в структуру религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (запрещена и ликвидирована в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Правоохранители установили, что омичи проводили регулярные собрания участников организации с использованием видеоконференций и привлекали новых последователей.

