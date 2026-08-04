Мертвую рыбу из рек Тюменской области будут сжигать в закрытых печах

Мертвую рыбу из рек Тюменской области будут сжигать специализированные организации в печах закрытого типа, сообщил губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Технология сбора отработана. Утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа. Открытого горения в этом случае нет, соответственно, запаха тоже не будет»,— сказал глава региона.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что жители Тюмени, Тюменского, Ярковского и Тобольского округов могут сообщить о местах скопления мертвой рыбы через чат-бот «Паводок.Инфо» в MAX. Для этого нужно указать геолокацию, приложить фото и оставить контакт для связи. Информация будет направлена в профильные службы для оперативного сбора и утилизации.

Ранее сообщалось, что причиной массовой гибели рыбы в Туре стал острый дефицит кислорода в воде.

Полина Бабинцева