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В Тюменской области уровень воды в Туре вырос на 6 см за сутки

В Ярковском округе Тюменской области уровень воды в реке Тура за сутки вырос на 6 см, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. До критического уровня в 906 см осталось 16 см. На Пышме у Богандинского зафиксирован прирост до 623 см (+2 см).

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

При этом на Туре в Тюмени уровень продолжает падать: к утру он снизился на 4 см и составил 885 см. На реке Тавда в селе Нижняя Тавда уровень снизился на 2 см и составил 940 см. «Специфика паводка в том, что приход воды бывает стремительным, а ее отход — процесс затяжной и неравномерный»,— прокомментировал глава региона.

На сегодня подтопленными остаются 149 жилых домов и 2023 приусадебных участка в Тюмени, Тюменском и Ярковском округах. Из опасной зоны эвакуировано 64 человека, 41 житель находится в пунктах временного размещения.

Накануне в Ярковском муниципальном округе перекрыли движение к паромной переправе из-за высокого уровня воды из-за выхода реки Тобол из берегов.

Ирина Пичурина

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