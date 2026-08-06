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В Запорожской области поврежден «ключевой энергетический объект»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении «ключевого энергетического объекта». По его словам, ведутся «сложные, многоуровневые» работы. Из-за отсутствия электроснабжения в регионе сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Главам администраций муниципальных образований и ГУП "Вода Запорожья" поручил усилить работу по подвозу воды, сформировать четкий график без нарушений. Подвоз воды должен быть организован как к многоквартирным домам, так и для частного сектора»,— уточнил господин Балицкий.

Какой компании принадлежит поврежденный объект, губернатор не уточнил. Он заверил, что специалисты работают без остановки и «практически на всех ключевых узлах», а ограничения вводят только в момент атак БПЛА.

В июле объекты энергоинфраструктуры в Запорожской области несколько раз подвергались атакам. 4 августа Евгений Балицкий сообщил, что большая часть области обесточена после атаки ВСУ. Также кратно возросла активность атак в районе Запорожской АЭС.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение 2026 года Запорожская область регулярно подвергалась атакам, приводящим к повреждениям энергетической инфраструктуры. Так, 9 июля 2026 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества из-за ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее, 4 июля 2026 года, электроснабжение по всей Херсонской области было отключено в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Также, в апреле 2026 года, Евгений Балицкий неоднократно информировал о массированных ударах по энергетическим объектам в южной части региона, что приводило к отключениям электроснабжения и перебоям с подачей электричества.

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