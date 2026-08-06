В Запорожской области поврежден «ключевой энергетический объект»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении «ключевого энергетического объекта». По его словам, ведутся «сложные, многоуровневые» работы. Из-за отсутствия электроснабжения в регионе сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Главам администраций муниципальных образований и ГУП "Вода Запорожья" поручил усилить работу по подвозу воды, сформировать четкий график без нарушений. Подвоз воды должен быть организован как к многоквартирным домам, так и для частного сектора»,— уточнил господин Балицкий.

Какой компании принадлежит поврежденный объект, губернатор не уточнил. Он заверил, что специалисты работают без остановки и «практически на всех ключевых узлах», а ограничения вводят только в момент атак БПЛА.

В июле объекты энергоинфраструктуры в Запорожской области несколько раз подвергались атакам. 4 августа Евгений Балицкий сообщил, что большая часть области обесточена после атаки ВСУ. Также кратно возросла активность атак в районе Запорожской АЭС.