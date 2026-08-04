Большая часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

В большей части Запорожской области фиксируют отключение электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он предупредил, что сохраняется опасность повторных ударов.

«Бригады энергетиков приступили к восстановлению. Специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков»,— уточнил господин Балицкий.

В июле объекты энергоинфраструктуры в Запорожской области несколько раз подвергались атакам. Из-за этого в регионе отключалось электроснабжение. Масштабные отключения света также затронули Крым и Херсонскую область.