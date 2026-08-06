Цена за торговый центр в Анне под Воронежем снизилась до 140 млн рублей

Пятиэтажный торговый центр в поселке городского типа Анна Воронежской области на улице Советской подешевел до 140 млн руб. Информация о цене объекта обновилась в объявлении на сайте «Авито». Изначально стоимость ТЦ составляла 250 млн руб., когда здание выставили на продажу в августе 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», общая площадь здания на Советской, 52 составляет 2,2 тыс. кв. м, по 440 кв. м на каждом этаже, высота потолков — 3 м. В торговом центре сделан ремонт, установлены два лифта и две лестницы. Предусмотрена парковка для клиентов на 50–60 машиномест, а также места для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

В июне этого года стало известно, что стоимость лота снизилась до 150 млн руб. Причины такого решения не пояснялись. На звонки по указанному в объявлении номеру никто не ответил.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также писал, что действующее осетровое хозяйство в Орловском сельском поселении Новоусманского района Воронежской области выставили на продажу за 350 млн руб.

Денис Данилов