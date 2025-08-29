В воронежской Анне продают торговый центр за 250 млн рублей

В поселке Анна Воронежской области выставлен на продажу пятиэтажный торговый центр за 250 млн руб. Объявление размещено на сайте «Авито», сообщило издание De Facto.

Общая площадь здания — 2,2 тыс. кв. м, по 440 кв. м на каждом этаже. В торговом центре сделан ремонт, установлены два лифта и две лестницы.

В начале недели сообщалось, что в Боброве Воронежской области выставили на продажу торговый центр «Ермак». Его стоимость оценивалась в 420 млн руб.