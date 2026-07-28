Осетровое хозяйство под Воронежем выставили на продажу за 350 млн рублей

Действующее осетровое хозяйство в Орловском сельском поселении Новоусманского района Воронежской области выставили на «Авито» на продажу за 350 млн руб. В состав лота входит земельный участок площадью 15 га и пять корпусов. Об этом 28 июля сообщает сетевое издание De Facto.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, в Орловском сельском поселении с сентября 2018 года зарегистрировано ООО «Воронежское осетровое хозяйство» (ВОХ). Основной вид деятельности организации — пресноводное рыбоводство. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания единоличным собственником компании и ее директором является Вячеслав Дочкин. В 2025 году выручка ВОХ составила 23,4 млн руб., что на 73% выше уровня 2024-го (13,5 млн руб.). Деятельность компании остается убыточной на протяжении последних пяти лет. В 2021-м убыток составил 8,4 млн руб., в 2022-м — 11,7 млн руб., в 2023-м — 10,5 млн руб., в 2024-м — 10,8 млн руб., а в 2025-м — 5,4 млн руб.

Основным направлением работы хозяйства, по информации издания, является круглогодичное выращивание осетров с использованием установок замкнутого водоснабжения. На участке также расположены два небольших зарыбленных пруда и отдельный корпус для изготовления металлоконструкций.

«При запуске комплекса в 2021 году инвестор планировал наладить производство черной икры объемом до 2 т в год. Общий объем инвестиций в проект составлял около 300 млн руб.»,— пишет De Facto.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Центрально-Черноземный Сбербанк выставил на продажу два офиса в Воронеже общей стоимостью около 156 млн руб. Более дорогой лот расположен в Ленинском районе — на улице Ворошилова. Его площадь составляет 1,6 тыс. кв. м, а стоимость — 90,3 млн руб.

Денис Данилов