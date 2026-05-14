Торговый центр в воронежской Анне подешевел до 150 млн рублей

Пятиэтажный торговый центр повторно выставлен на продажу в поселке городского типа Анна Воронежской области на улице Советской, 54. Стоимость объекта снизилась до 150 млн руб. (ранее фигурировала цена 250 млн руб.), следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Общая площадь здания — 2,2 тыс. кв. м, по 440 кв. м на каждом этаже, высота потолков — 3 м. В торговом центре сделан ремонт, установлены два лифта и две лестницы. Предусмотрена парковка для клиентов на 50–60 машиномест, а также места для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Получить комментарий продавца не удалось, на звонок по указанному в объявлении номеру никто не ответил.

Объект уже выставлялся на продажу в августе прошлого года.

В марте «Ъ-Черноземье» писал о продаже ТЦ «Дом» в Воронеже площадью 2,5 тыс. кв. м за 186,4 млн руб.

Ульяна Ларионова