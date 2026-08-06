«Спартак» объявил о переходе Мирлинда Даку
Албанский нападающий Мирлинд Даку подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три года. За «Спартак» он будет выступать под 19-м игровым номером. По данным СМИ, сумма трансфера составила €11 млн.
С лета 2023 года Мирлинд Даку представлял казанский «Рубин». В 80 матчах Российской премьер-лиги он забил 37 голов. В сезоне-2024/25 нападающий с 15 мячами занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
За сборную Албании Мирлинд Даку провел 17 встреч и отметился одним голом. Вместе с национальной командой он принял участие в чемпионате Европы 2024 года.
Подробнее о трансфере — в материале «Ъ» «Красно-белым подмешают рубинового».
Интерес к Мирлинду Даку со стороны российских футбольных клубов, включая «Зенит» и «Краснодар», проявился ещё прошлым летом, поскольку албанский нападающий быстро адаптировался к Российской премьер-лиге (РПЛ) после перехода в «Рубин» из словенской «Муры» и зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных центральных нападающих.
В Казани Мирлинд Даку провёл более трёх лет, за это время забив 37 мячей в 80 матчах лиги и выйдя на второе место среди лучших бомбардиров «Рубина» в чемпионате России, уступая только Гёкденизу Караденизу. В сезоне 2025 года он дважды отличился в матче против «Оренбурга» и забил гол в игре с «Ахматом», однако не смог реализовать пенальти в матче с «Балтикой».
Трансфер Мирлинда Даку обойдётся «Спартаку» в €11 млн, что, по данным «Чемпионата» и албанского издания IndeksOnline, является суммой отступных, указанной в контракте игрока. Зарплата албанца в «Спартаке» составит от €3,5 млн до €4 млн.
Во время Евро-2024 Мирлинд Даку оказался в центре скандала из-за националистических лозунгов в адрес сербов и македонцев после матча с Хорватией, за что получил двухматчевую дисквалификацию и принёс извинения. Фанатские группировки «Спартака» выступили против его перехода, ссылаясь на этот инцидент, а также на дружбу народов России и Сербии и братские отношения между «Спартаком» и белградской «Црвеной Звездой».