«Спартак» объявил о переходе Мирлинда Даку

Албанский нападающий Мирлинд Даку подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три года. За «Спартак» он будет выступать под 19-м игровым номером. По данным СМИ, сумма трансфера составила €11 млн.

С лета 2023 года Мирлинд Даку представлял казанский «Рубин». В 80 матчах Российской премьер-лиги он забил 37 голов. В сезоне-2024/25 нападающий с 15 мячами занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

За сборную Албании Мирлинд Даку провел 17 встреч и отметился одним голом. Вместе с национальной командой он принял участие в чемпионате Европы 2024 года.

Подробнее о трансфере — в материале «Ъ» «Красно-белым подмешают рубинового».

Арнольд Кабанов