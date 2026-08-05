Красно-белым подмешают рубинового

Московский «Спартак», один из главных претендентов на победу в чемпионате России по футболу, согласовал трансфер нападающего Мирлинда Даку. 28-летний албанец за €11 млн перейдет из казанского «Рубина», в котором зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных форвардов лиги. В столице Татарстана Даку провел три полных сезона и забил 37 мячей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирлинд Даку (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Мирлинд Даку (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

О том, что Мирлинд Даку вот-вот пополнит состав «Спартака», сообщили все крупные профильные медиаресурсы России. Metaratings пишет, что игрок уже прошел медосмотр и выбрал 19-й номер. Зарплата албанца, по разным данным, составит от €3,5 млн до €4 млн.

Сходятся разные источники, среди которых «Чемпионат» и албанское издание IndeksOnline, в стоимости трансфера. Они сообщают, что Даку обойдется «Спартаку» в €11 млн. Это достаточно солидная по меркам современной Российской премьер-лиги (РПЛ) сумма. Вероятно, «Рубин» смог бы выручить за футболиста больше, если бы не пункт об отступных, установленный именно на уровне €11 млн.

Интерес к Даку российские гранды «Зенит» и «Краснодар» проявляли еще прошлым летом, и понятно почему.

Албанец после перехода в «Рубин» (ранее он играл в чемпионате Словении за «Муру») быстро адаптировался к РПЛ и стал в ней одним из наиболее эффективных центральных нападающих.

В Казани Мирлинд Даку провел три года с небольшим. За это время он вышел на второе место в перечне лучших бомбардиров «Рубина» в чемпионате России. На его счету 37 мячей в 80 матчах лиги; больше — 39 — только у турка Гёкдениза Карадениза, который выступал за команду из столицы Татарстана десять сезонов и вышел на поле в 226 встречах.

Дебютный сезон в РПЛ Даку завершил с десятью голами. Во втором сезоне албанец забил полтора десятка мячей и стал вторым в бомбардирской классификации чемпионата, уступив только костариканцу Манфреду Угальде из «Спартака». В прошлом первенстве он, как и в первом, остановился на отметке в десять голов. «Рубин» на этом отрезке не был претендентом на серьезные свершения, всякий раз финишировал в середине таблицы с приличным отставанием от топ-5 и отрицательной разницей мячей.

Умением завершать атаки преимущества Мирлинда Даку не ограничиваются. При внушительных габаритах (росте 192 см) он остается мобильным игроком с неплохим дриблингом, к тому же полезным в подыгрыше. Кроме того, Даку умеет «находить» штрафные — заставлять соперника фолить на себе. Однако албанец и сам часто — даже слишком часто — нарушает правила. В каждом из трех последних сезонов РПЛ форвард оказывался единоличным лидером команды в этой категории. По полученным желтым карточкам он два чемпионата подряд попадал в число лидеров.

Не хуже статистики о дисциплине Мирлинда Даку может рассказать скандал, разгоревшийся во время Евро-2024. После матча группового этапа против сборной Хорватии (2:2) нападающий албанской команды подбежал к трибуне с мегафоном и начал скандировать оскорбительные лозунги националистического характера в отношении сербов и македонцев. Позже он был наказан двухматчевой дисквалификацией. Вскоре игрок принес извинения.

Об этой истории по мере распространения информации о трансфере Мирлинда Даку вспомнили представители ряда фанатских группировок «Спартака». Они выступили против перехода, указав на бэкграунд футболиста, дружбу народов России и Сербии, а также братские отношения, связывающие «Спартак» и белградскую «Црвену Звезду». О проблемах в отношениях Даку и, скажем, сербских футболистов ничего не было слышно, хотя за «Рубин» в любой из последних сезонов играло с полдесятка сербов.

Так или иначе, в том, что касается футбольных качеств, Мирлинд Даку вполне отвечает потребностям «Спартака». Московскому клубу, который в этом сезоне представляется одним из претендентов на победу в чемпионате России, не хватает нападающего, на которого можно положиться. Уже упомянутый Угальде и в самый продуктивный год не отличался стабильностью, а в прошлом чемпионате сбавил и сподобился только на пять голов. Столько же в прошлом первенстве забил и купленный в феврале 2025-го за €18 млн Ливай Гарсия. Более того, игрока сборной Тринидада и Тобаго, которому доверял прежний тренер «Спартака» Деян Станкович, кажется, не видит в своих схемах нынешний наставник красно-белых Хуан Карседо: Гарсия был отдан в аренду в афинский «Панатинаикос».

Дебютировать за новую команду Мирлинд Даку, вероятно, сможет уже в ближайшие выходные. 9 августа «Спартак» примет одного из конкурентов в борьбе за золото — «Краснодар». Оба клуба пока идут без осечек: стартовали с двух побед.

Роман Левищев