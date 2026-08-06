Озон-банк прокомментировал попадание под санкции Британии

Озон-банк работает в стандартном режиме. Об этом заявила пресс-служба кредитной организации после попадания под британские санкции.

«Розничные клиенты оплачивают покупки картами, открывают накопительные счета и вклады без ограничений»,— следует из сообщения Озон-банка, которое есть в распоряжении «Ъ».

Предприниматели без проблем пользуются своими счетами, займами и другими финансовыми продуктами. У банка нет активов за рубежом, он не ведет операции за пределами страны. Как заявили в Озон-банке, своих клиентов организация обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется. Для работы Озон-банку необходима только российская финансовая инфраструктура.

6 августа власти Великобритании расширили санкционный список против России. Ограничения, помимо Озон-банка, коснулись банка «Центр-инвест», «Реалист банка», «Банка Ставр», «ТелеПорт Банка». В конце июля Озон-банк попал под санкции Евросоюза.