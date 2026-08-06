Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Великобритания ввела санкции против Озон-банка

Британия ввела санкции против Озон-банка и еще четырех российских банков

Власти Великобритании расширили санкционный список по России. Ограничения вводятся, в том числе, против Озон-банка, банка «Центр-инвест», «Реалист банка», «Банка Ставр», «ТелеПорт Банка».

Также под санкции попали суда «ARCTIC EXPRESS», «ASTERAS», «VISUND», «ZENTURO» и «TORVIAN», помимо них — несколько юрлиц и одно физлицо.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Великобритания регулярно расширяет санкционные списки в отношении России. Так, в июне 2026 года под ограничения попали дочерние банки «Яндекса» и Wildberries, а также «Росгосстрах» и «Еврофинанс Моснарбанк».

В мае 2026 года Великобритания расширила список санкций на 18 пунктов, включив в него 10 физических лиц и 8 организаций, причастных к «дестабилизации Украины, вербовке иностранных граждан и производству БПЛА».

В феврале 2026 года Великобритания ввела крупнейший с начала боевых действий на Украине пакет антироссийских санкций, в который вошли 240 компаний, включая «Транснефть», дочерние структуры «Газпрома» и «Росатома». Тогда под ограничения попали 9 кредитных организаций, в том числе Почта-банк, банки «Точка» и «Ак-Барс».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд