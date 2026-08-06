Химикаты в Гнилуше слили бизнес

Рыбные хозяйства, пострадавшие от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков. В ущерб могут внести и недозагруженность номерного фонда из-за отказов от рыбалки. Сейчас последствия химического загрязнения ликвидируют профильные службы, волонтеры и местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Атака беспилотников на индустриальный парк «Южные врата» произошла 20 июля. В ходе тушения пожара с территории складов произошла утечка моющих средств. В местных пабликах появились десятки видео с пенными берегами и ужасающие кадры заводей, заполненных мертвой рыбой. В последние несколько дней жители жалуются на едкий запах в воздухе и изменение цвета воды в колодцах, рассказала “Ъ FM” местная жительница:

«Люди не могут ни пить воду, ни забирать ее для какого-то своего бытового хозяйства (во многих, например, есть животные). На самом деле это просто экологическая катастрофа, которая убивает все живое. Мы не говорим о том ущербе, который на сегодняшний день нанесен рыбе, самим рекам, о том, сколько времени понадобится на их реабилитацию. Люди вынуждены на время покидать дома.

На подъезде к деревням Степанчиково и Артемьево уже фиксируется довольно-таки резкий химический запах. Вообще надо проверять воздух на качество, не только воду».

Вдоль загрязненной реки есть несколько баз отдыха, которые специализируются на рыбалке. По данным только одного хозяйства, в водоеме всегда есть от 9 до 12 тонн рыбы, включая белугу, осетра, карпа, сома, щуку и другие виды. Когда начнется восстановление экосистемы водоемов, местные власти не говорят, рассказали “Ъ FM” в одном из комплексов:

«На основном водоеме закрыта рыбалка. На форелевом пруду все хорошо, туда запускаем регулярно. Номерной фонд сдается полностью. А когда остальные водоемы будут открыты, мы пока не знаем. Наверное, это произойдет, когда нормализуется ситуация с кислородом».

С 3 августа в городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что местные жители могут рассчитывать на поддержку. Однако юрлицам придется судиться за компенсации убытков из-за загрязнения водоемов с владельцами индустриального парка. Но шансы на успех велики, считает адвокат по экологическим вопросам Евгений Жаров:

«Известен случай, когда в денежном эквиваленте рассчитывается стоимость погибшей рыбы с учетом стоимости малька. Если малек за это время прирос, то стоимость прироста тоже засчитывается. В итоге выходит значительная сумма вреда в части компенсаций. Деятельность, естественно, ограничена — это тоже упущенная выгода, которая может повлиять на величину убытков. Виновным будет собственник имущества, гибель которого повлекла причинение вреда окружающей среде. Компенсации граждан регулируются уже фактом ЧС в данной ситуации. Как правило, по закону администрации компенсируют часть каких-то убытков, естественно, не все».

Спор по возмещению убытков может занять до двух лет, отмечает адвокат, руководитель практики сложных судебных споров МКА «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат:

«У нас в связи с участившимися атаками БПЛА пока еще финально не сформировалась ни позиция, ни судебная практика. У этого обстоятельства есть все признаки форс-мажора, но ни одно такое дело не дошло до судебного решения. Тем не менее, насколько мне известно, сейчас по вот этому факту проводятся различные проверки.

Потому что одно дело, что там возник пожар в результате атаки БПЛА, другой вопрос — как так получилось, что все эти загрязняющие вещества попали в воду».

Администрация Домодедово обратилась к жителям с просьбой воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях, уточнив, что воду в водопроводе и уличных колонках можно использовать без ограничений.

Юлия Савина