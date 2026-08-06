В Хакасии начали открываться АЗС сети ХТК

В Республике Хакасия начали открывать АЗС «Хакасской топливной компании» (ХТК). Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По его данным, к середине дня 6 августа возобновили работу две заправки ХТК в Абакане, а также по одной в Саяногорске, Майне, Троицком, Шире и Таштыпе. «Всего по республике будет запущено порядка 20 заправок ХТК. Спешу сообщить, что появится, наряду с АИ-92, также и АИ-95, но не повсеместно»,— добавил чиновник. По словам господина Бученика, подтверждены объемы поставок ГСМ для станций сети ОПТИ.

Как писал «Ъ-Сибирь», ситуация на заправках Хакасии из-за дефицита топлива обострилась в конце июля. У работающих АЗС выстроились длинные очереди автомобилей.

По данным министерства экономического развития республики, в начале июня в регионе работало 105 АЗС. В том числе 18 станций вертикально интегрированных нефтяных компаний (14 «Роснефти» и четыре «Газпромнефти»).

Валерий Лавский