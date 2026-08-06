В Таиланде кремировали убитых российских туристов

Брата и сестру из России, убитых в тайской Паттайе, кремировали. На церемонии присутствовали только члены семьи. Об этом «РИА Новости» сообщила мать погибших.

«Я это сделала вчера. В кругу семьи. В Бангкоке. Мы проводили их очень красиво. Я благодарю людей, которые помогли мне все это организовать. Спасибо»,— рассказала женщина.

22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двоих подозреваемых, они признались в убийстве. По словам задержанных, они хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тела убитых нашли спустя несколько дней. Сегодня свои соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.