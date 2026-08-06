Терминал «Эфко» в Тамани остановил работу после атаки беспилотников

Терминал группы компаний «Эфко» в Краснодарском крае остановил работу из-за атаки беспилотников на прошлой неделе. В пресс-службе производителя подтвердили, что объект был поврежден.

«В ночь на 30 июля производственная площадка ЭФКО в Тамани Краснодарского края подверглась атаке ВСУ, в результате которой возник пожар», — заявили «Ъ Кубань-Черноморье» в пресс-службе «Эфко».

В компании сообщили, что таманский терминал приостановлен для «оценки повреждений и завершения ремонтно-восстановительных работ». Сейчас «компания прорабатывает резервные цепочки экспортных и импортных поставок».

О повреждении объекта «Эфко» в Тамани сразу после атаки БПЛА сообщала Южная транспортная прокуратура. В «Эфко» в тот день «Ъ» заявили, что по этой теме стоит ориентироваться на данные местных властей.

Поставки за границу российского подсолнечного масла в августе могут снизиться на 40%. Это связано, в том числе, с логистическими ограничениями: поставки через порты Азовского и Черного морей практически остановились из-за ограничений судоходства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт принимает обтекаемую форму».