В Брянской области при атаке дрона пострадали четыре человека

В поселке Суземка дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранены четыре девушки, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По данным губернатора, за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 155 БПЛА самолетного типа.

Минобороны России сообщало, что сегодня ночью Брянская область также подверглась атаке дронов, но их число не приводилось. Брянская область граничит с Украиной, в регионе введены режим КТО и режим ЧС.