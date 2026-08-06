Силы ПВО за ночь сбили над Россией 605 БПЛА

В период с 20:00 мск 5 августа до 8:00 6 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 605 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Курской области беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка, в результате один человек погиб, шестеро ранены. В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали два человека. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся самой массовой атаке: было сбито 88 дронов, сгорел частный дом, еще в нескольких повреждены стекла. В Воронежской области уничтожены 57 беспилотников, повреждены постройки двух агропредприятий. В Тверской области при падении обломков БПЛА незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. В Ростовской области сбили более 20 БПЛА, в Калужской области — 17, в Тульской области — семь, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.